Камышовское шоссе сдадут 1 ноября

Дату завершения ремонта объездного шоссе назвал врио губернатора Севастополя в разговоре с Президентом РФ, касаясь проблемных объектов ФЦП в регионе.

«Сейчас мы уже практически достроили Камышовое шоссе — это важнейшая объездная дорога в Севастополе. Запущено рабочее движение, к 1 ноября проект будет полностью завершен», — пообещал Владимиру Путину М.Развожаев 2 сентября.

Дорогу должны были отремонтировать к лету 2019 года, но подрядчик в сроки не уложился, контракт с ним разорвали. С ноября к ремонту приступил ГУП «Севастопольский автодор».