Флотские артисты выступят на понтонах

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота 6 сентября в 19.30 даст большой концерт «Севастополь — песнь моя» у Памятника затопленным краблям.

Как рассказал «Севастопольской газете» начальник — художественный руководитель Ансамбля песни и пляски ЧФ, заслуженный деятель искусств Республики Крым, капитан 3 ранга Алексей Костяников, в концерте примут участие современные артисты ансамбля и те, кто когда-то начинал свою профессиональную артистическую карьеру на ЧФ — солист Мариинского театра оперы и балета, заслуженный артист России Владимир Самсонов, а также российский композитор, заслуженный артист Украины Игорь Демарин. Последний является автором многих песен, которые входят в репертуар ансамбля.

Участниками концерта также станет Детский музыкальный театр «Маленькая страна» под руководством Ильи Резника.

Понтон-сцену уже установили около Памятника затопленным кораблям, для зрителей будет выделен отдельный сектор на набережной, прямо напротив памятника. На время концерта рейд перекроют.

По словам А.Костяникова, вход на концерт свободный, но первые ряды предназначены для ветеранов.

— Мы исполним песни о море, о флотской службе, о Севастополе. Думаю, севастопольцам будет приятно вспомнить старые песни из репертуара ансамбля, например, песню-реквием «Сапун-гора», которой в этом году исполнилось полвека. Мы также исполним новую песню И.Демарина на слова Василия Лебедева-Кумача «Восстань из пепла, Севастополь!», причем солировать будет сам композитор, — рассказал начальник ансамбля.

Песня была презентована в День России, потом на нее был снят клип. Но для широкого слушателя в формате концерта песня прозвучит впервые.

В программу включено пять номеров хореографической группы ансамбля.

— Мы понимаем, что выступление на понтонах сопряжено с определенными сложностями для танцоров, ведь пока никто не знает, какая будет погода и волнение моря, — рассказал А.Костяников.

Концерт на открытом воздухе обусловлен ограничениями, связанными с пандемией и невозможностью в этих условиях выступать в закрытом помещении.