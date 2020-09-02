ЕГКС как предмет коллекции

Единая городская карта Севастополя стала невероятно популярной среди коллекционеров транспортных карт. Их просят прислать в другие города России. Подборку ЕГКС — карты с шестью разными дизайнами — можно купить на интернет-барахолке за 800 рублей.

Они все разные

Марина Морозова собирает транспортные карты уже два года. Поскольку девушка живет в Москве, то увлечение началось со столичной «Тройки», потом география коллекции расширилась.

— «Троек» у меня уже примерно около 500, а региональных карт — около двух сотен, — призналась «Севастопольской газете» М.Морозова. — Это очень интересное увлечение. Во-первых, много новой и интересной информации узнаешь. Во-вторых, общение с новыми людьми, такими же коллекционерами (нас в Москве целый клуб). В-третьих, этот предмет очень удобно коллекционировать в плане компактности. Еще один огромный плюс связан с путешествиями, я их очень люблю. И как приятно путешествовать и пользоваться своими любимыми транспортными картами. Да, и еще... они все настолько разные!

Действительно, за неполных два года существования ЕГКС выпущено более 15 вариантов дизайна карты. Как рассказал руководитель проекта Василий Репин, в начале к нему обращались севастопольские предприниматели с предложением выпустить карты с их логотипами и рекламными акциями. Но всем было отказано.

— Мы делаем упор на социальные некоммерческие проекты, которые увеличивают привлекательность региона, а также поддерживаем знаковые интересные события, — пояснил В.Репин.

Первым таким «интересным событием» стал парад велосипедистов по городскому кольцу «ВелоПобеда». По словам организатора акции Марии Марковой, дизайн разработали они самостоятельно. В 2019 году эскиз создал севастопольский дизайнер Сергей Качнов. В этом году на картах напечатали макет переехавшей из Севастополя в Москву художницы Марии Ковадло-Згода.

В ближайших планах — выпуск карты ЕГКС, посвященной 70-летию запуска первой троллейбусной линии в Севастополе. Разумеется, на этой карточке будет изображен троллейбус.

Брешь в коллекции

В преддверии открытия Крымского военно-исторического фестиваля парк живой истории «Федюхины высоты» объявил в соцсетях розыгрыш 10 карт с изображением реконструированной батареи Емельянова и русской 24-фунтовой пушки-карронады. Конкурс пока не закончен, но уже сделано более полутора сотни репостов публикации.

По словам PR-директора парка Ольги Глуховой, в комментариях развернулась нешуточная борьба среди участников розыгрыша: «Это раскрутка бренда города, что способствует развитию туризма. В будущем планируем создать на базе ЕГКС бесконтактную платежную систему для севастопольцев на территории нашего парка».

Алиса, не пожелавшая назвать фамилию, также участвует в розыгрыше.

— Я живу в Москве, но выборочно собираю карты регионов. Некоторые привозят магниты, а я собираю транспортные карты городов, где бывали я и мои самые близкие родные или сейчас живут родственники. Это не все города страны. Собирается такая вот своеобразная карта путешествий семьи, — рассказывает коллекционер. — Началось все случайно: нашла в книге московский картонный билетик. В те давние годы пластика, как я знаю, не выпускали. Полезла в интернет, чтобы узнать, какого года билет (на них же не пишут год выпуска). Оказалось, что это очень интересная коллекционная ниша. Постепенно втянулась. Но вот ни Севастополя, ни других крымских городов, которые мы посещали в советские годы, я никак достать не могу. Самой приехать никак не получается, родственников или знакомых сейчас там никого.

Бесконтактные транспортные карты в Севастополе продаются по 60 рублей. Их можно купить и на «Авито». Цену, как водится на этом сайте, каждый назначает свою. Так, один продавец вышлет одну карту за 150 рублей, другой — шесть карт за 800 рублей. Спрос и здесь родил предложение.