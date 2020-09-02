День славянской письменности отметят 6 сентября

В воскресенье, 6 сентября, в Итальянском дворике Херсонеса Таврического пройдет традиционный фестиваль славянской письменности и культуры, который в обычные годы отмечают 24 мая.

В программе праздника: народные гулянья, выступления народных коллективов, выставки декоративно-прикладного творчества, подготовленные национально-культурными обществами.

Мероприятие будет проходить с 10.00 до 14.00.

Справка

День славянской письменности и культуры — российское название праздника, приуроченного к дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла (IX век), создавших азбуку для восточных славян.