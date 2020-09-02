12 сентября дают бал на площади Нахимова

В рамках Большого севастопольского офицерского бала в субботу, 12 сентября, устроят бесплатный бал для всех желающих.

На пл.Нахимова 12 сентября в 18.00 вас ждут танцевальная программа, мастер-классы от танцмейстеров, выступления мастеров вокального и хореографического искусства, живая музыка и праздничный фейерверк.

Организаторы мероприятия просят желающих потанцевать на главной площади города, соблюдать дресс-код: для дам — летящие платья и юбки, для кавалеров — брюки.

Департамент транспорта предупреждает, что из-за бала на пл.Нахимова с 23.00 часов 11 сентября до 0:00 13 сентября будут запрещены остановка и парковка. Автомобилистов просят учесть это и заранее планировать маршрут.

Сам Большой севастопольский офицерский бал проведут на Михайловской батарее 27 сентября.