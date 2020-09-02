Поручено ускорить решение экологических проблем в Севастополе

Во время сеанса видеосвязи с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость скорейшего решения в городе экологических проблем. В качестве конкретного примера он упомянул Балаклавскую бухту, которая, по его словам, является идеальным местом для развития яхтенного туризма. Однако в настоящее время туда сбрасывают неочищенные канализационные стоки.

— Конечно, если сброс неочищенных вод будет и дальше продолжаться, то ничего хорошего из этого не получится. Поэтому этот и другие вопросы подобного рода являются первостепенными, прошу вас обратить на это внимание. Если нужна будет, повторяю, и моя помощь, поддержка, – безусловно, будет обеспечена, — сказал В.Путин.

Еще одним вопросом обсуждения стало инвестирование в промышленность города. Сегодня прежде развитый в промышленном отношении регион нуждается в восстановлении того, что было утрачено в предыдущие годы и в создании нового.

— Особенно, конечно, речь должна идти о высокотехнологичных производствах, не нарушающих экологию, не создающих проблем для людей, особенно для севастопольцев и тех, кто приезжает на отдых в Севастополь и Крым, — сказал президент.