Веткой дерева привалило два автомобиля

Около восьми часов вечера 31 августа в совершенно безветренную погоду во дворе дома в микрорайоне Стрелецкой бухты раздался громкий треск. Звук исходил от старой софоры высотой вровень с крышей пятиэтажки, растущей у придомовой стоянки.

Несколько автомобилистов сумели оперативно переставить припаркованные машины. А двум не повезло: отломившаяся огромная ветка дерева рухнула на автомобили и полностью перегородила проезд по двору.

Вызванные мсчсовцы обозначили опасный участок красно-белой лентой и уехали. Сломанную ветку сотрудники коммунальных служб спилили утром.

Один из поврежденных автомобилей (разбито лобовое стекло и помята крыша) принадлежит приехавшим в Севастополь туристам. Происшествие случилось в первый день их отдыха.