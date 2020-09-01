Великое кино великой страны покажут на пл.Нахимова

В Севастополе 2 сентября пройдут мероприятия в рамках национальной акции «Великое кино Великой страны».

На пл.Нахимова в 19.00 выступят актер Сергей Жигунов, актриса и режиссер Ирина Апексимова, хор Сретенского монастыря, детский ансамбль «Непоседы», оперная певица Ирина Ващенко, финалистка шоу «Голос» Валентина Бирюкова

В программе вечера — торжественный театрализованный пролог, показ документального фильма «Простые главные слова» с участием актеров Василия Ланового, Андрея Мерзликина, Юрия Чурсина, Константина Крюкова и других.

Главным событием вечера станет показ картины Сергея Бондарчука «Судьба человека».