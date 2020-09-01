«Вахту памяти» посвятили памяти главного поисковика Севастополя

В селе Оборонное состоялось торжественное открытие традиционной «Вахты памяти», в этом году посвященной памяти основателя поискового движения Севастополя Владимира Емельяновича Сергиенко.

В этом году в Оборонном собрались поисковики из девяти регионов России: Дагестана, Екатеринбурга, Краснодарского края, Свердловской области, Чувашии и других.

Главная цель вахты — обмен опытом и организация совместных поисковых работ. Например, 18 августа был обнаружен советский блиндаж на высоте 101,1 (район села Оборонное).

Проводятся поисковые работы на высоте 386,6, где в конце августа были раскопаны останки краснофлотца и трех красноармейцев. Одного из них удалось опознать — это крымский татарин Мустафа Алиев.

В.Сергиенко ушел из жизни 20 октября 2019 ода на 84-м году жизни. Его похоронили на том же кладбище в селе Оборонное, рядом с бойцами, память о которых он сумел вернуть людям.