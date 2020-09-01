Угнал инкассаторский автомобиль с 40 млн рублей

Полицейские в Крыму оперативно задержали мужчину, который в ночь на 1 сентября похитил из инкассаторской машины около 40 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что инкассаторский автомобиль подъехал к АЗС. Один из сотрудников зашел внутрь, а когда вернулся, то не обнаружил на прежнем месте ни автомашины, ни своего напарника. Через некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились денежные средства, оказались вскрыты. Подозреваемый в совершении преступления задержан по горячим следам в городе Керчи», — сообщили в МВД РФ.

При личном досмотре у водителя инкассаторской машины нашли часть похищенного, остальная сумма была обнаружена по его месту жительства. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.