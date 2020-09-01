Специальный автомобиль рассказывает о мошенниках

С помощью специального автомобильного комплекса, оборудованного громкоговорителями, сотрудники полиции совместно со специалистами Единой дежурно-диспетчерской службы на основных городских площадях, в местах массового скопления людей и вблизи крупных торговых центров рассказывают о способах, к которым чаще всего прибегают злоумышленники, чтобы завладеть чужими деньгами, а также разъясняют, как не стать жертвой мошенников.

По данным УМВД Севастополя, только за одни сутки жители города перевели на счета дистанционных мошенников более 600 тысяч рублей. Среди пострадавших севастопольцы 27, 35, 37 и 45 лет. Это говорит о том, что жертвами преступлений могут стать не только пенсионеры и люди преклонного возраста.

Полиция Севастополя принимает все меры для установления личности и задержания злоумышленников.