Симферополь и Ялта — основные очаги коронавирусной инфекции в Крыму

Очаг covid-19 зафиксирован в госпитале для ветеранов в Симферополе, ежедневно там регистрируют около 20 случаев инфицирования. Другой очаг заболевания на полуострове — город Ялта.

«Основные очаги у нас, к сожалению, — Симферополь и Ялта. Один из очагов — это один из госпиталей для ветеранов, уже туда занесли заразу, там разовая вспышка по 16, по 20 человек в день. Они нам и дают результат (высокие показатели заражаемости – прим. ТАСС). Боремся за каждого человека, слава богу, тяжелых пока нет», — цитирует ТАСС главу Республики Крым Сергея Аксенов.

Вечером 1 сентября на ялтинской набережной состоится финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Музыканты со всего мира на своих родных языках исполнят лучшие советские песни о Великой Отечественной войне. Сильнейшие из конкурсантов (из 157 заявок, присланных из 37 стран мира, жюри отобрало 15) поборются за победу и денежные призы. Жюри фестиваля возглавляет народный артист РСФСР — Лев Лещенко, переболевший коронавирусом в марте.

В минувшем месяце в Крыму шесть раз фиксировали антирекорды по числу выявленных за сутки случаев коронавируса. Максимальный прирост (84) был зафиксирован 27 августа. По последним данным регионального оперативного штаба, в Крыму зарегистрировали около 2,5 тысяч случаев заражения. Выздоровели более 1,6 тысяч человек, 30 пациентов умерли.

В Севастополе с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 523 человека, выздоровели — 407, 18 человек умерло.