Он был самым севастопольским писателем

1 сентября утром пришла печальная весть — писатель Владислав Крапивин ушел из жизни на 82 году жизни в свердловской областной клинической больнице.

Как сообщает ТАСС, В.Крапивина госпитализировали в ночь на 10 августа, 12 августа сделали операцию. Ночью 1 сентября ему стало плохо, его отвезли в реанимацию, где в 6.40 по местному времени он скончался.

В.Крапивин — выдающийся детский писатель, поэт, сценарист, журналист и педагог. Он лауреат Премии Ленинского комсомола (1974 год) и Премии Президента Российской Федерации (2014).

Его по праву называли самым севастопольским писателем, а повестью «Трое с площади Карронад» зачитывались все мальчишки в СССР, учась любить Севастополь. Это удивительно, потому что сам В.Крапивин родился в далекой Тюмени, а жил в Свердловске (Екатеринбурге).

Так случилось, что в детстве Владислав мечтал приехать в Севастополь, а еще о морских приключениях под парусами. Мечтам суждено было сбыться. Ему довелось приехать в город-герой и познакомиться с тогдашними четвероклассниками из севастопольской школы №3. Именно они впоследствии и стали прототипами героев его произведений, таких по-севастопольски чистых и честных.

Всего же В.Крапивиным написано и выпущено более двухсот книг.

«Ушел Командор. Туда, где город у моря, где волны, как бирюза, и вихрастые сероглазые мальчишки расправляют паруса своих бригантин. Там ждут его команды смелых, отважных, нежных и честных. Команда, которые созданы им и возлюблены нами. Спасибо Вам, Мастер, Ваши книги и наш мир всегда были, есть и будут со мной...» — написала одна из жительниц Севастополя 1 сентября.