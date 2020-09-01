Очистные будет строить подрядчик из Москвы

Очередная глава этой продолжительной во времени и весьма драматической (с криминальными элементами) истории началась в конце июля 2020 года, когда Севастополь посетил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, взявшийся лично курировать этот важный для города объект ФЦП.

Сейчас готовятся документы на утверждение единственного исполнителя на объекте, которым станет «Региональная Строительная Компания» (ООО «РСК») из Москвы. Новый подрядчик на очистные был выбран без конкурсных процедур, в соответствии с изменениями в законодательстве, вступившими в силу этой весной: до конца 2022 года на территории Крыма и Севастополя действует особый порядок 44-ФЗ, который позволяет определять исполнителя по госконтрактам указом губернатора города или главы Крыма.

КОС «Южные» планируется запустить за три года. Контракт планируется подписать в самое ближайшее время, сообщила директор ФАУ «Роскапстрой» Юлия Максимова. Именно эта организация сейчас выполняет контроль за строительством всех крупных объектов крымской ФЦП, в числе которых и канализационные очистные сооружения «Южные».

«Мы удручены огромным количеством негативных комментариев в соцсетях по этому объекту. Но дело в том, что объект действительно непростой, он требует с нашей стороны и со стороны подрядной организации тщательного изучения как проектной документации, так и немногочисленных, но уже выполненных работ предыдущим подрядчиком, — цитирует пресс-служба ФАУ «Роскапстрой» Ю.Максимову.

По ее словам, Роскапстрой и новый подрядчик уже приступили к работе на очистных. «Но необходимо понимать, что строительная площадка на действующем объекте — это все-таки не цирковой манеж, где представители федерального учреждения и представители подрядчика должны надеть форму и в большом количестве бегать по площадке, развлекая местную публику. У нас стоит задача — работать и запустить этот объект за три года, и мы ее обязательно выполним. Но не надо от нас ждать, что мы будем заниматься необдуманными бросовыми работами и гонять по периметру площадки людей и технику, чтобы все убедились в том, что работа ведется — у нас там нет такой задачи, — подчеркнула Ю.Максимова. — Я прошу всех жителей Севастополя запастись терпением и немного подождать, объект будет построен обязательно».

С 17 августа проводится актуализация инженерно-геологических изысканий на площадках КОС Камышовой бухте и в Балаклаве, выполняется математическое моделирование процессов очистки сточных вод на основе фактических данных о концентрации загрязняющих веществ с целью определения наиболее эффективной технологии, снижения эксплуатационных затрат, обеспечения гарантированного качества очистки сточных вод и определения необходимых объемов корректировки проектной документации.

Справка

КОС «Южные» построены более 50 лет назад и с тех пор не модернизировались. При этом строительные работы были завершены не в полном объеме. С 2001 года и по настоящее время КОС эксплуатируют только сооружения механической очистки, в связи с чем в акваторию Черного моря в сутки сбрасываются десятки тысяч кубометров недостаточно очищенных стоков.