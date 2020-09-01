Молочные кухни начали работать

Молочная кухня на ул.Адмирала Макарова, 31, — одна из четырех пунктов, принадлежащих городу (остальные три находятся в детской поликлинике на ул.Юмашева, на детском комплексе на пр.Генерала Острякова и на ул.Ленина, 34). Еще действуют 20 точек выдачи в магазинах «Милка».

— Сегодня мы работаем первый день, но с утра у нас не было ни одного посетителя, — рассказала 1 сентября работник молочной кухни на ул.Макарова Татьяна Остапив. По ее словам, заявления на получение молочной продукции на данный момент написали более 700 человек, но списки на молочную кухню пока не передали.

— К работе мы готовы: нас подготовили, проинструктировали. В районе пока открыта только одна точка. Будем обслуживать весь Нахимовский район, так что все будут приходить сюда. Мы выдаем молочную продукцию фирмы «Агуша». В ассортименте молоко, кефир, творог, — объяснила Т.Остапив.

Продукция выдается детям от шести месяцев до года. Дети-инвалиды, из многодетных и малоимущих семей будут получать молочные продукты до трех лет. Каждой категории назначено определенное количество продуктов в зависимости от возраста. Например, для детей шести-семи месяцев выдается только творог: три упаковки на ребенка в неделю. Для детей от восьми месяцев до года в неделю положено семь упаковок молока, шесть кефира и пять творога.

Для получения детского питания родители должны обратиться к педиатру в поликлинике, к которой прикреплен ребенок, получить направление и зарегистрироваться на удобном пункте молочной кухни. Питание выдается один раз в неделю. Направление для детей до года нужно обновлять каждый месяц, для детей до трех лет — каждые три месяца.