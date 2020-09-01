Хореографическую академию вписали в мыс Хрустальный

На сайте правительства Севастополя опубликованы два документа, в которых обосновано строительство на мысе Хрустальный Хореографической академии с точки зрения сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия (ОКН).

Речь идет о памятнике Матросу и Солдату, а также ансамблях Александровская батарея и Казематы 10-й береговой батареи.

На 328 (306 и 22) страницах документов подробно описываются место, отведенное для проведения работ, рельефные характеристики земельного участка, исторические аспекты формирования на данной территории объектов ОКН, а также приведены эскизы фасадов самого здания академии.

«Согласно проектной документации, разработанной в 2020 году ООО «Метрополис», здание Хореографической академии представляет собой единый комплекс функционально взаимосвязанных корпусов различной этажности. В плане здание имеет форму незамкнутого квадрата (каре), расположенного на рельефе. Ориентировочные габаритные размеры плана: 114,8 х 104,9 м. В центре запроектирован внутренний открытый двор-рекреация», — говорится в описании.

Далее поясняется, что архитектурно-художественные решения отражают тенденции передовой европейской архитектуры с оригинальной компоновкой объемов здания, разнообразными декоративными элементами вентфасадов и современными материалами наружной отделки.

Здание будущей Хореографической академии условно разделено на шесть корпусов разной этажности. В каждом имеется подземный блок и еще 5-6 надземных этажей, при максимальной высотной отметке проектируемого здания, соответствующей абсолютной отметке в 47,2 метра над уровнем моря.

На приведенном проектном решении фасада, как сказано в описательной части, хаотично сочетаются окна круглой формы различного диаметра, регулярно расположенные квадратные окна на ячеистом фасаде, ленточное остекление, глухие поверхности в сочетании со сплошными витражными плоскостями на всю высоту и др...

В целом эскизы производят довольно унылое впечатление и даже невольное желание сравнить новый проект с предыдущим, австрийским, явно противоположным по содержанию, но, скорее всего, столь же неподходящим для застройки одного из самых видовых мест центральной части города.

О том, что думают о новом проекте специалисты, «Севастопольская газета» поинтересовалась у председателя Севастопольского союза архитекторов Сергея Комарова.

— Я вижу не проект, а какие-то картинки, лишенные какой-то композиции и обоснованности. У меня не создалось впечатление, что это профессиональная работа, а обсуждать отвлеченные картинки — бесполезное занятие, — высказался С.Комаров.

По его мнению, сейчас стоило бы заниматься не рассматриванием картинок, а вернуться к принципиальным рассуждениям о целесообразности застройки мыса Хрустальный вообще.

— Мыс Хрустальный — это главный морской фасад города, имеющий ценность с точки зрения природного ландшафта, места военных действий в годы первой обороны города, а также рекреационной территории в центральной части города. При этом никакого отношения к искусству балета, как градоформирующего фактора, эта территория не имеет, — считает архитектор.

Он также убежден, что в поручении президента о строительстве академии не имелось в виду, что для этого необходимо использовать входные морские ворота города. По его мнению, руководителю страны, скорее всего, не сообщили, что на этом месте можно было бы разбить прекрасный панорамный парк.

— Это очередной наезд на душу местных архитекторов и упрек жителям города, которым не позволили отстоять от застройки мыс Хрустальный на общественных слушаниях, — уверен С.Комаров.

Однако у авторов проведенного исследования в данном случае была иная задача, и они с ней успешно справились.

«Выполненная оценка степени воздействия работ по строительству объекта «Хореографическая академия» показала, что работы выполняются вне границ территории рассматриваемых объектов культурного наследия. Объекты культурного наследия расположены на значительном расстоянии от зон производства работ по строительству академии от 44 до 270 м, что исключает какое-либо воздействие на ОКН», — такой вывод сделан в результате проведенной государственной историко-культурной экспертизы, заказчиком которой является ООО «Сириус Проект» (г.Москва).

Остается добавить, что указанная в документе продолжительность строительства составляет 22 месяца.

Справка

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя на месте двух бывших военных заводов планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут театральное и хореографическое училища, театр оперы и балета, выставочный зал, музей обороны Севастополя в 1941-1942 гг., детская художественная школа и жилье для сотрудников этих учебных и культурных заведений.