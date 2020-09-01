До конца недели будет жарко

Тропические воздушные массы принесли в Крым аномально жаркую для сентября погоду.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях размещено на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым: «1-5 сентября ожидается аномально-жаркая погода со средне суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы».

По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели жара не отступит. Максимальные температуры воздуха достигнут 31-36°С, в горах — 23-28°С, на побережье — 20-25°С.

В МЧС напомнили о действующем противопожарном режиме на территории полуострова.