День знаний провели в усеченном формате

Как объяснили «Севастопольской газете» в отделе общего образования Департамента образования и науки, число первоклашек не окончательное, поскольку прием продолжается до 5 сентября включительно.

Всего детей в этом году приняли 63 государственные и пять частных школ.

Торжественные линейки были объявлены только для первых и 11-х классов и проведены в ограниченном режиме с ограниченным количеством гостей. Особенно тех, кто не прочь напомнить о себе накануне выборов. И все же присутствия некоторых их участников избежать не удалось, как не удалось избежать их явно популистских обещаний, например, об отмене ЕГЭ.

Накануне, по заявлению директора департамента образования Елены Богомоловой, в школах прошли репетиции приема детей. Причем с элементами театрализации, когда сотрудники школ и учителя изображали детей и по-военному отрабатывали проведение термометрии, а также «разведение потоков» по школьным этажам и коридорам.

Одним из элементов подготовки к 1 сентября стало проведение родительских собраний, с объяснением особенностей предстоящего учебного процесса и подписанием множества бумаг, означающих разделение ответственности в условиях пандемии.

Что касается готовности школ к новому учебному году, то накануне 1 сентября у некоторых из них был устроен настоящий аврал.

Так, на улице Льва Толстого, у школы №14 в предшествующие субботу и воскресенье строители отчаянно укладывали плитку и бордюры, а в понедельник наконец-то взялись за устройство временного перехода и временного знака, стойку которого для верности привалили камнями.

В качестве дополнительной меры безопасности у перехода поставили девушку-регулировщика движения.

Тротуары у школы строители полностью так и не доделали, но кое-какие свои огрехи исправили. Еще несколько дней назад войти на территорию школы можно было только через образовавшуюся в результате укладки тротуарной плитки ступеньку, которая становилась непреодолимой преградой для маломобильных людей.

Ступеньку убрали, сравняв тротуар с территорией школьного двора.