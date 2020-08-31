За день пропуска справку в школе от врача не потребуют

Предупреждение о том, что каждый пропуск школы должен с 1 сентября подкрепляться справкой от участкового педиатра, отменен.

После оценки ситуации 31 августа глава города и директор департамента образования решили, что такой порядок превратит жизнь родителей и педиатров в настоящий ад.

— Я предлагаю все-таки пойти по пути представления записок от родителей, а также отдельного медосмотра в школе ребенка, который пропустил день занятий, — таким предложением врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отменил свое же предыдущее распоряжение.

По его словам, школьный медкабинет может стать удачной альтернативой, где детей, пропустивших один день занятий, осмотрят и в случае необходимости отправят домой или в лечебное учреждение.

По такой схеме предложено отработать первые две недели.