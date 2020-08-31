В первый раз в первый класс

Накануне 1 сентября «Севастопольская газета» традиционно берет интервью у нынешних первоклашек. В этом году это Корней и Влада.

Первоклассник Корней мечтает стать археологом

К тому, что буквально через несколько дней Корней Киреев станет школьником, сам мальчик относится по-мужски — спокойно. Он и предстоящее интервью для газеты воспринял рассудительно — мол, раз надо… Но это вовсе не исключило смущения перед объективом фотокамеры и трудными вопросами: почему его назвали столь редким именем и знаком ли он с произведениями Корнея Чуковского?

Хорошо, что родители подсказали, что книжки Чуковского все-таки читали, в первый класс сын пойдет в лицей №10, первую учительницу зовут Маргарита Иосифовна, а вопрос приобретения школьной формы парня, можно сказать, вообще не интересует.

Зато Корнея явно радует, что лицей расположен недалеко от дома, и до него совсем недолго идти пешком.

К школе Корней готовился основательно — решал примеры, выучил все буквы и научился читать. Правда, все равно интереснее, когда читает мама — «Кота в сапогах» или, например, «Маугли».

На вопрос, какие интересности ждут его в школе, мальчик на минуту задумывается. Он точно знает, что будут уроки, но не уверен, что это не будет скучно. Потому что, на самом-то деле, его интересует то, что в рамки школьной программы явно не укладывается — смотреть блогерские видео, собирать конструктор «Лего», гонять на велике с горки и гулять с псом Осей.

Это теперь курцхаар Оскар — полноправный член семьи Киреевых, а изначально щенка взяли в дом, чтобы Корней избавился от боязни собак.

Однако рассказ о настоящем своем увлечении Корней оставил на потом.

Как оказалось, он интересуется военной историей, и едва речь зашла об этом, мальчик сразу разговорился. Рассказал, что успел узнать от папы о двух севастопольских оборонах, о нескольких наборах игрушечных солдатиков, среди которых есть русские, французы, англичане, а также советские воины. С отцом они иногда устраивают целые сражения.

На этих словах Корней окончательно оживился, предъявив для наглядности участника битв — собранный из деталей «Лего» броневик собственной конструкции с пушкой, стреляющей ракетами своего изобретения.

Военной историей Корней увлекся благодаря папе Андрею — однажды тот взял его с собой на Фиолент, где они оба собирали стреляные гильзы. Это оказалось так увлекательно, что теперь любые поездки на природу интересны ему поиском артефактов.

Одной из своих находок Корней не удержался, чтобы не похвалиться, — по его предположению, кованая металлическая ручка от бункера, найденная им в районе Сапун-горы. А вот гильзы и пули, которые они с папой нашли на Историческом бульваре, где работали археологи. Еще у Корнея есть кусочек танковой брони и осколки разных снарядов — в месте, где живет семья, в 1941-1942 годах проходил один из рубежей обороны, а потому военные артефакты здесь можно находить во время обычных прогулок.

— А давай покажем ордена! — предложил он отцу, и, когда тот принес коробку с наградами прадеда, вспомнил, что прадедушка в войну был командиром и служил в полковой разведке.

Мечта Корнея тоже связана с военной историей — найти настоящее ядро, которым стреляли в Крымскую войну.

Напоследок завтрашний первоклассник все же решился озвучить то, что затруднялся сформулировать в самом начале беседы: «Хочу быть археёлогом!»

Отличница с первой парты

Будущая первоклассница школы №19 с углубленным изучением английского языка Владислава Мирошниченко также активно готовилась к 1 сентября, но совсем по-женски. Несколько недель подряд Влада вместе с мамой̆ каждый вечер выбирали по интернету блузку и юбку для школьной формы, белоснежные гольфы и банты. Но и про учебную часть не забывали!

«Я умею считать до 200, читать про Рапунцель. Но пока только эту сказку. Пишу все прописные буквы», — хвастается девочка.

Выбор школы для девочки не случаен: Влада любит иностранные языки. Она с удовольствием учит англий̆ский. А еще она любит танцевать и занимается эстрадными танцами в одной из секций на Корабельной стороне.

С выбором будущей профессии Влада уже определилась. «Когда вырасту, я буду или президентом, или строителем. Буду подписывать разные бумаги. Для этого я и пошла сейчас в школу учиться, — деловито объясняет первоклашка и строит амбициозные планы. — Хочу быть отличницей̆ и сидеть на первой̆ парте, чтобы хорошо видеть и слышать учителя».

Единственное, чем обеспокоена будущая первоклассница, это как же в ее отсутствие мама справится с годовалой̆ сестренкой.

«Я гуляю с ней̆, меняю подгузник, кормлю. Что Вика будет делать без меня?! — переживает Влада, но тут же спохватывается и заявляет: ну, у меня в школе тоже куча дел!»