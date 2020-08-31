Теннисные корты в Комсомольском парке наконец-то откроют

С 1 сентября в Комсомольском парке откроются площадки для игры в теннис, которые отремонировали еще в конце 2018 года.

Корты долгое время были закрыты. Сначала — из-за аварийного состояния, потом — из-за затянувшегося ремонта, отягощенного сменой подрядчиков. Уже отремонтированные корты долго стояли закрытыми, успев при этом заметно выцвести, запылиться и замусориться. При нынешнем дефиците площадок такого профиля это выглядело явно неэффективным использованием городского имущества.

— До каких пор?— с таким вопросом «Севастопольская газета» обратилась к руководителю «Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи» Ивану Демидову и спустя неделю получила ответ.

После долгих бюрократических фраз о задачах, решаемых данным учреждением дополнительного образования, а также напоминаниях о назначении кортов и использовании имущества в «пределах, установленных федеральным законом и иными нормативными актами Российской Федерации...», буквально в самом последнем абзаце ответа сообщается, что в 2020-2021 учебном году на базе учреждения будет реализовываться дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Теннис». Работать корты начнут с 1 сентября в соответствии с расписанием занятий детского объединения «Теннис».

Заниматься большим теннисом на отремонтированных кортах по улице Очаковцев, 5, приглашают детей, а также юношей и девушек в возрасте от шести лет до 21 года. За справками предложено обращаться в «Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи», а первый организационный сбор состоится уже в первый день сентября.