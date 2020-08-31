«Штык и парус» будут реставрировать в 2021 году

Работы по сохранению (реконструкции) объекта культурного наследия «Обелиск городу-герою Севастополю», в народе — «Штык и парус», запланированы на следующий и будут, как и было запланировано, финансироваться из бюджета Москвы.

Стоимость реставрации составит 263 миллиона рублей. Такой ответ дал департамент городского хозяйства в ответ на обращение читателя «Севастопольской газеты» на вопрос о неудовлетворительном состоянии одного из главных архитектурных символов города.

Напомним, что 14 августа горхоз по непонятным причинам исключил реставрационные работы на мысе Хрустальный, где расположен «Штык и парус», из списка финансирования из межбюджетного трансферта столицы. Вместо этого до конца года за сумму несколько большую будет произведен капитальный ремонт скверов вдоль пр.Октябрьской революции и проектирование реконструкции ул.Ленина и пр.Нахимова.