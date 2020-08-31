Севастополь оказался в «красной зоне» по ковиду

На утро 31 августа в Севастополе зарегистрировано еще девять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

По его информации, за минувшую неделю заболело 50 человек, а неделей ранее — 41.

— По статистике темп прироста за сутки составил 1,77, коэффициент распространения на сегодня — 5,0. Согласно этим показателям, мы попадаем в «красную зону», — сказал А.Кулагин.

Всего с начала года заболели 518 человек, в настоящее время в стационарах с подтвержденным диагнозом лечатся 82 человека, десять из них, с тяжелым течением заболевания, получают кислородную поддержку. Под наблюдением сейчас находятся 297 человек.

По информации главного санитарного врача города Романа Проскурнина, за последнюю неделю было отработано 45 очагов, из них восемь — в определенных службах города и 37 — домашних.

— Все локализованы, на двоих подали в суд на принудительную локализацию. Остальные госпитализированы добровольно, — сообщил Р.Проскурнин.