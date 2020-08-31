Расскажут, что происходит на сцене

Севастопольский театр юного зрителя впервые на территории Крыма организовал показ спектаклей для слабовидящих людей с помощью тифлокомментирования — лаконичного описания происходящего на сцене. Для взрослых зрителей подготовлена пьеса «Варшавская мелодия», для детей — сказка «Гуси-лебеди».

Перед началом действия сертифицированный тифлокомментатор Марина Цуприк раздает сидящим в зале специальные радиоприемники и начинает свою работу с описания декораций на сцене.

«Круг наших зрителей расширяется за счет тех, кто в силу объективных причин редко может посещать театр. СевТЮЗ подхватил инициативу, проявленную московским Губернским театром — пионером тифлокомментирования», — говорит художественный руководитель Севастопольского ТЮЗа Людмила Оршанская.

Инициатором мероприятия стала АНО «Белая трость Севастополь», а поддержку удалось получить у благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд».

Первыми на спектакле побывали читатели отдела для незрячих и слабовидящих городской библиотеки им.Л.Толстого. А 5 сентября сказку «Гуси-лебеди» сыграют и для слабовидящих детей, сообщила пресс-служба театра.

Справка

Тифлокомментирование — лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему без специальных словесных пояснений. Впервые тифлокомментирование было организовано в СССР в Москве в 1978 году.