Пожилой водитель без страховки разбил шесть автомобилей

Недалеко от здания Госавтоинспекции Севастополя произошла авария-паровозик, в которой пострадали шесть автомобилей и один из пассажиров.

71-летний житель Севастополя за рулем «Мерседеса» двигался по ул.Хрусталева в направлении центра города. При подъезде к светофору у поворота на ГАИ автомобилист неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с автомобилем «Дэу» под управлением 30-летнего водителя, который в свою очередь совершил наезд на автомобиль «Тойота» под управлением 35-летнего водителя. Затем произошло столкновение с «Киа» под управлением 32-летнего водителя, «Мерседесом» под управлением 33-летнего водителя и автомобилем «Порш» под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП в приемный покой Первой городской больницы обратился 49-летний пассажир автомобиля «Тойота».

На виновника ДТП составлен административный материал по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». За данное нарушение предусмотрен штраф в 1500 рублей.

Кроме того, пожилой водитель «Мерседеса» не имел договора ОСАГО. За данное нарушение на него составлен админпротокол за «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Неудивительно, что сотрудники ГИБДД немедленно прибыли на место происшествия, оперативно оформили ДТП и подробно разъяснили всем участникам их дальнейшие действия, а также ответили на все интересующие автомобилистов вопросы по данному ДТП.

По факту ДТП проводится проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.