Плавучий мост спас русскую армию

Для перехода русской армии с Южной стороны Севастополя на Северную после сдачи города неприятелю 27 августа 1855 года был построен понтонный мост. В эти дни исполняется 165 лет со дня этого события.

В результате принятого уникального инженерного решения неприятельский замысел пленить и уничтожить русскую армию был полностью провален.

Самый длинный в мире

Мост через Севастопольскую бухту — интересный в техническом отношении случай в истории фортификационного строительства. Саму идею сооружения моста между Николаевской и Михайловской батареями еще в начале июля 1855 года выдвинул военный инженер, генерал-лейтенант Александр Бухмейер. Тогда его проект раскритиковали коллеги-инженеры. Их аргументы — слишком большое расстояние между батареями (960 метров), плюс разрушительное влияние моря и морского ветра.

Однако безотлагательность ситуации заставила главнокомандующего армией князя М.Д.Горчакова поддержать опасный, на первый взгляд, план строительства. Лес для моста доставили на телегах из Херсона, сформировали команды моряков, которые под началом А.Бухмейера и начали собирать понтонную конструкцию.

25 тысяч спасенных

Понтонный мост представлял собой переправу из бревенчатых плотов. Строить пришлось под непрерывным неприятельским огнем. Свидетельства того, как это было, хранятся в Военно-историческом музее фортификационных сооружений. Из сохранившихся документов следует, что в возведении понтонного перехода участвовали две сотни моряков и плотников, ратники 45-й дружины Курского ополчения, саперы 4-го батальона.

Мостовой переход состоял из 86 плотов, каждый — пять метров шириной и 13 метров длиной. Удерживали всю эту конструкцию на плаву якоря. Общая ширина понтонной переправы составляла 11 метров, длина — 960.

Мост возвели всего за полмесяца, завершив к 27 августа 1855 года, когда вражескими войсками был захвачен Малахов курган — самая высокая позиция защитников. После этого удерживать остальные бастионы не имело смысла. Войскам было приказано покинуть Севастополь в ночь с 27 на 28 августа.

С вечера 27 августа у Николаевской батареи скопилась огромная толпа военных и гражданских, собирающихся пересечь бухту по мосту. Первыми отправили солдат, лошадей и артиллерию, за ними пошли запряженные волами повозки, нагруженные пушечными ядрами, сеном и ранеными.

В сохранившихся исторических источниках упоминается, что оставляемый город выглядел зловеще в сполохах горящих зданий, а с дальних бастионов еще были слышны орудийные взрывы.

К 8 часам утра 28 августа (9 сентября) переправа войск на Северную сторону была окончена. Генерал-лейтенант А.Бухмейер, стоявший всю ночь на мосту, увидев генерала от инфантерии Александра Хрущова, сказал: «Вы заключаете шествие; вы — точка. Я развожу мост». Пятьсот человек развели мост немедленно, и неприятель напрасно искал его на следующий день. Понтон тогда спас 25 тысяч человек.

Очевидец переправы поручик Лев Толстой с документальной точностью описал этот переход и внутреннее состояние защитников: «Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимой горечью в сердце вздыхал и грозился врагам».

Русский немец

Русский военный инженер, генерал-лейтенант, герой Севастопольской обороны Александр Бухмейер родился 11 декабря 1802 года и был русским немецкого происхождения. С началом осады Севастополя А.Бухмейер первым оценил дарования русского инженера-фортификатора генерала Эдуарда Тотлебена.

За беспримерную в военной истории работу — постройку через Севастопольскую бухту бревенчатого моста — А.Бухмейер был награжден орденом Белого Орла с мечами и милостивыми словами императора: «Благодарю тебя: ты спас мою армию!»

Что имеем — не храним

115 лет назад на месте понтонного моста по проекту архитектора А.Вейзена был установлен памятный знак: каменная пристань с лестничным маршем и парапетом на подпорной стене. Гранитная плита с текстом «Начало плавучего моста через рейд в 1855 году» увенчана фронтоном, с чугунными ядрами.

Сегодня мемориал плавучему мосту разрушается, его состояние катастрофическое. То, как специально к годовщине исторического события памятник замазали цементом и закрасили якорной краской, иначе, чем варварством, не назвать.

Между тем памятный знак историческому плавучему мосту — один из объектов масштабного мемориального комплекса, построенного в городе в 1905 году, к 50-летию первой обороны Севастополя. В настоящее время архитектурный комплекс частично утрачен, а то, что осталось, находится в аварийном состоянии, требует безотлагательного комплексного изучения, восстановления и сохранения.