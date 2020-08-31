Очередной браконьер ждет приговора за вылов креветки

За нанесение ущерба морским биоресурсам в размере более чем в миллион рублей предстанет перед судом житель Черноморского района Крыма.

Житель с.Межводное 1986 г.р. был задержан сотрудниками ведомства в районе Ярылгачской бухты Каркинитского залива непосредственно во время добычи черноморской креветки запрещенными орудиями лова и в период действия запрета на ее промысел.

В результате осмотра места правонарушения у мужчины были изъяты орудия лова и свыше 13,5 тысячи креветок, что является особо крупным размером. Сумма нанесенного ущерба составила более 1,176 млн рублей, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Задержанный в августе прошлого года в Каркинитском заливе за аналогичное нарушение 27-летний браконьер из поселка Ишунь на прошлой неделе был приговорен районным судом Красноперекопска к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 4,3 млн рублей. Этот браконьер незаконно добыл 53 тысячи экземпляров креветки черноморской травяной во время действующего запрета на ее добычу.