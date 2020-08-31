Избирательные бюллетени уже напечатаны

Утром 2 сентября симферопольская типография «Таврида» передала членам городской избирательной комиссии и территориальных избиркомов Севастополя избирательные бюллетени для голосования 11-13 сентября.

Тираж бюллетеней для голосования на выборах губернатора Севастополя изготовлен в количестве 322 тысячи штук. Для дополнительных выборов депутата Законодательного собрания по округу №2 — 39 тысяч штук. Все бюллетени изготовлены с возможностью использования цифрового комплекса обработки.

На следующей неделе, ориентировочно это будет 8 сентября, бюллетени передадут на избирательные участки.