Детское молочное питание будут выдавать в 24 пунктах

С 1 сентября в Севастополе заработает сеть молочных кухонь. Такая информация прозвучала 31 августа на аппаратном совещании в правительстве города.

Раздача питания будет организована через специальные пункты и пункты торговли — государственные и коммерческие.

Для этого отремонтировали 4 государственных помещения: на Адмирала Юмашева, 19-Г (на базе детской поликлиники №2), Ленина,34, Адмирала Макарова, 31, на проспекте Генерала Острякова, 211 (на базе городской больницы №5).

График работы государственных раздаточных пунктов — с 8.00 до 12.00 с понедельника по субботу. Также для удобства родителей с 1 сентября заработают 20 коммерческих пунктов выдачи на базе сети магазинов «Милка». Время их работы — с 8.00 до 20.00, без выходных.

— Это позволит получать молочную продукцию в трех пунктах на Северной стороне, в одном — в Балаклаве, в пяти — в Ленинском районе и еще в семи — в Гагаринском районе, — сообщила заместитель губернатора Мария Литовко.

В села молоко, кефир и творог для детского питания обещают доставлять с помощью мобильных пунктов выдачи. На сайте департамента здравоохранения 31 августа планируется разместить график для сельской зоны.

Подчеркивается, что объем поставляемой в пункты раздачи продукции будет определяться выданными в поликлиниках рецептами. При получении рецепта родителям будет предложено выбрать пункт для получения, с учетом графика работы.

Пока детская молочная продукция будет закупаться «у одного из известных российских производителей», а в перспективе...

Своя ферма, свой молокозавод

По словам М.Литовко, в рамках этой задачи в Севастополе планируется совместно с Росагролизинг сформировать инвестиционный проект по созданию молочной фермы, а также молочного завода для изготовления продукции для детей раннего возраста.

— Мы анализируем возможность передачи этого проекта через офсетный контракт, когда есть обеспеченный сбыт для производителя и планируется объем инвестиций в сам проект, — пояснила М.Литовко, добавив, что в течение следующего года планируется реализовать инвестиционный проект, под который даже есть потенциальный инвестор. Мы видим возможность для региона занять эту нишу и при этом вернуть молочное производство, которого уже давно в регионе нет, — заявила М.Литовко, добавив, что на реализацию проекта обещано 800 млн рублей.

Кто получит молоко?

Как пояснил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, бесплатной продукцией с молочных кухонь будут обеспечиваться дети в возрасте до 1 года, а также дети в возрасте до 3 лет из малообеспеченных, многодетных семей и дети-инвалиды. Речь идет о 4,5 тысячах малышей, в числе которых 2,9 тысяч — льготники.

Молоко, творог и кефир будут выдаваться раз в неделю, в удобный для родителей день. Для получения питания необходимо подать заявления в поликлинику по месту жительства, после чего врач выдаст направление на молочную кухню. Заявление также возможно подать через сайт Госуслуг.

Бесплатное питание будут получать дети до года, постоянно проживающие в Севастополе. Но даже при отсутствии регистрации, отказа быть не должно.