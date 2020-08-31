Деньги на тетради выделили, но покупать их придется родителям

Рабочие тетради, на приобретение которых правительство Севастополя выделило 41,6 млн рублей, пока не закуплены. Это означает, что накануне учебного года вопрос их приобретения родителям предложено решать самостоятельно.

Об этом «Севастопольской газете» сообщили родители учеников одной из городских школ.

На состоявшемся накануне нового учебного года классном собрании им объяснили, что, разумеется, тетради будут куплены за счет города, но ситуация такова, что на это понадобится время.

Какое именно, учительница сказать не может, предлагая родителям самим найти выход из создавшейся ситуации — купить тетради самим или ждать до победного конца.

Заметим, что речь идет о рабочих тетрадях, атласах, контурных картах, пособиях и т.д.

— Учителя не имеют права просить родителей купить все это, перечисленное должно закупаться централизованно и выдаваться в школах. Но раньше января вроде бы нам все это получить не светит. Но я не понимаю, как можно изучать географию без контурных карт. В интернет-магазине сейчас они стоят 144 рубля. Нам легче купить, чем ждать, — рассказала мама одного из девятиклассников.

По ее словам, полный комплект тетрадей обойдется примерно в две тысячи рублей. В школе их попросили воздержаться от покупки два-три дня — за это время учителя обещали разузнать, когда все же ожидать поставок тетрадей.

Словом, родители в замешательстве. Ведь если тетради на самом деле придут в январе, будут ли они кому-то нужны?!

В прошлом году средства на приобретение рабочих тетрадей в бюджет Севастополя не заложили, объявив такую закупку расточительностью. Родителям пришлось покупать пособия для обучения за свои деньги.

Потом оказалось, что перекладывание расходов на родителей — это нарушение федерального закона «Об образовании». Прокуратура города выписала предписание об устранении нарушений, а несколько директоров школ были оштрафованы.