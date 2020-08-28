В школы и детские сады закупят рециркуляторы

На закупку в учреждения образования рецикуляторов выделили 51 млн рублей. Соответствующее постановление представлено на заседании правительства Севастополя 26 августа заместителем директора департамента образования Антоном Ульянцевым.

Ранее директор департамента образования Елена Богомолова сообщила, что для 12 учреждений образования уже закуплены рециркуляторы. По ее словам, имеется 1100 и следует закупить еще 3188.

— Эти переносные приборы предназначены для обеззараживания воздуха в помещениях и рекомендованы к использованию в образовательных организациях Роспотребнадзором, — пояснила Е.Богомолова.

А.Ульянцев также сообщил о выделении еще 42,6 млн рублей на закупку в общеобразовательные организации рабочих тетрадей.

Кроме того, выделены средства на монтаж сухотруб для обеспечения пожарной безопасности лагеря «Ласпи» и 1,5 миллиона — на обеспечение комплексной безопасности в общеобразоваительных учреждениях.

Напомним, что в предыдушие годы рабочие тетради приобретались за счет родителей, однако прокуратура Севастополя расценила такие действия, как протиречащие закону «Об образовании».