В Немецкой балке горы мусора

Немецкая балка в этом году подверглась самому настоящему нашествию «диких» отдыхающих. Следы их пребывания нетрудно обнаружить, следуя от Орловки в Качу.

Многострадальная Немецкая балка после ее варварского уничтожения, названного ликвидацией обвалоопасного участка, стала еще более опасным местом. Но это не остановило желающих там отдохнуть. Их не смущают ни нависающие на прибрежной полосой склоны, на предупрехжающие об опасности таблички, ни отсутствие каких-либо санитарных условий для жизни в палатке.

А палаток в этом году в Немецкой балке — хоть отбавляй! Правда, отбавлять, как выяснилось, некому. Руководитель Качинского МО Николай Герасим не слишком обеспокоен тем, что территория сам ой Немецкой балки и подъездов к ней завалена мусором и откровенно загажена.

Об этом «Севастопольской газете» сообщили жители расположенного поблизости СНТ — они годами ходили купаться в Немецкую балку, но в таком безобразном состоянии застали ее впервые.

— Кому писать? Кому звонить? — с такими вопросами обратились они в «Севастопольскую газету», а мы переадресовали их вопросы Н.Герасиму.

Правда, поговорить с руководителем-муниципалом удалось не сразу. Сначала беседа не состоялась из-за ЧП в Каче, а после номер телефона руководителя упорно отзывался длинными гудками. Но способ дозвониться все же был найден, и глава МО утром 27 августа уверенно отрапортовал, что мусор с территории Немецкой балки уже вывезли. Хотя, по его словам, не должны были. Мол, балка и пляж не являются официальными, а, значит, легальными местами отдыха. А что машинам и палаткам разрешено там стоять, он объяснил своим исключительным человеколюбием: на дворе коронавирус, на заграничные курорты не поедешь, а отдыхать людям где-то надо. Да, МЧСники предлагали ему организовать патрулирование прибрежной зоны, штрафы и все такое. Но ведь это людям явно испортит настроение, а допустить такого точно нельзя, не по-человечески!

А что жители СНТ жалуются на грязь и мусор, глава МО парировал еще проще: дескать, они, местные, сами и мусорят, и гадят.

И все бы на этом и закончилось, если бы за нашим разговором с главой муниципалитета не последовал очередной звонок читателей из Орловки, которые прослышав о произведенной уборке, отправились в Немецкую балка, чтобы засвидетельствовать неведенную чистоту.

— Не знаем, где они убирали, в Немецкой балке, как было грязно, так и есть, — снова возмутились жители Качинского муниципального округа. Для подтверждения в редакцию прислали свежие фото, на которых все, как и было прежде: горы мусора и следы человеческой жизнедеятельности.