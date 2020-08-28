В Крыму за сутки зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 2271 случай новой коронавирусной инфекции. 89 из них завозные из-за границы, 122 — завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1722 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 338 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период пандемии – 1580 человек, умерших.

Днем ранее сообщалось о 54 новых заболевших в Крыму за сутки.

В Севастополе на утро 28 августа зарегистрированы 15 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Заболевшие – люди в возрасте от 13 до 65 лет. 11 пациентов – жители Севастополя, четверо – приезжие. Зарегистрирован семейный очаг – женщина с сыном и дочерью, контактные по ранее заболевшему отцу. Ещё одну женщину разыскивают правоохранительные органы – она приехала в город из другого региона и сдала тест, показавший впоследствии положительный результат. На телефонные звонки не отвечает, по указанному в документах адресу не проживает.