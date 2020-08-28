Столкнул подругу с балкона

Гагаринский районный суд Севастополя осудил на 7 месяцев колонии общего режима мужчину, два года назад неосторожно столкнувшего с балкона пятого этажа свою сожительницу.

Освободившийся из тюрьмы мужчина вместе со своей подругой третий день находились в запое. Повздорив из-за бытовых мелочей, пара, продолжая перебранку, вышла на балкон. Мужчина, не рассчитав силы, оттолкнул подругу от себя. Нетрезвая женщина не удержала равновесия и перевалилась за перила балкона, но в последний момент успела ухватиться за них. Мужчина пытался втащить ее обратно, но не смог — женщина сорвалась с пятого этажа. Медики не смогли помочь пострадавшей: от тяжелых телесных повреждений она скончалась в больнице.

Два года спустя, 25 августа 2020 года, Гагаринский районный суд Севастополя признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности. Суд учел обстоятельства, смягчающие наказание: наличие несовершеннолетнего ребенка, попытку оказания помощи потерпевшей после своих противоправных действий, явку с повинной, признание вины и раскаяние, сотрудничество со следствием. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 7 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Законом предусмотрен десятидневный срок для обжалования решения суда первой инстанции. До истечения указанного срока, приговор нельзя считать вступившим в законную силу, сообщает пресс-служба Гагаринского районного суда Севастополя.