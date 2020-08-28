СевТЮЗ едет на фестиваль в Москву

Постановка «Бах-бах-бах» Севастопольского театра юного зрителя вошла в число 16 избранных драматических спектаклей для детей, которые будут участвовать в третьем Международном большом детском фестивале.

Экспертный совет фестиваля, по достоинству оценив талант севастопольских актеров, выбрал «Бах-бах-бах» к показу из 365 заявок.

Спектакль «Бах-бах-бах» поставлен Екатериной Гороховской по пьесе Юлии Поспеловой. Действие переносит зрителей в Ленинград 1941 года.

«Мы делаем еще один шаг вперед, присутствуем в театральной жизни федерального уровня. Мы расширяем свои творческие горизонты и выходим на столичного зрителя», — цитирует пресс-служба театра художественного руководителя СевТЮЗа Людмилу Оршанскую.

Справка

III Международный Детский фестиваль откроется в Москве 17 октября. Этот фестиваль проводится в рамках реализации федеральной программы «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Художественный руководитель проекта – народный артист России Сергей Безруков. Основная идея фестиваля – собрать лучшее, что делается для детей и юношества в самых различных жанрах перформативного искусства.