Приглашают совершить экскурсию на корабли

В Севастополе в рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020» для жителей и гостей города на причале Морского вокзала организовано посещение кораблей Черноморского флота.

Для осмотра будут доступны фрегат «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Ингушетия», противодиверсионные катера «Павел Силаев», высокоскоростной патрульный катер проекта 03160 «Раптор» и патрульный катер с экспериментальным женским экипажем.

Корабли и катера открыты для посещения 28 и 29 августа с 10.00 до 15.00.

Отдел информационного обеспечения Черноморского флота напоминает о необходимости соблюдения противоэпидемиологических мер, действующих в городе.