Чиновники призывают льготников не брать деньги

В Севастополе более половины льготников выбирают денежные компенсации, а не медикаменты. Из-за этого уменьшается финансирование на лекарственное обеспечение региона из федерального бюджета.

До 1 октября каждый житель России, имеющий право на получение льготных лекарств, может отказаться от получения набора социальных услуг или восстановить это право.

Размер денежной компенсации в Севастополе составляет 889,66 рубля в месяц. Тогда как, по данным департамента здравоохранения, средняя стоимость одного льготного рецепта в городе составляет 2737 рублей, а средняя стоимость лечения одного льготника в 2020 году составила 29185,3 рубля. При этом пациент может получать бесплатные лекарства по двум-трем льготным рецептам, выписанным у разных специалистов.

Некоторые отказываются от федеральной льготы, думая, что их лечение будет обеспечено региональным бюджетом. Но не все граждане, имеющие право на получение социальной помощи, могут по имеющимся заболеваниям воспользоваться региональной льготой.

Чем больше жителей Севастополя выберут монетизацию услуги — деньги, тем меньше город получит дополнительного финансирования по федеральной программе ОНЛС — обеспечение необходимыми лекарственными средствами.

«В результате из бюджета Севастополя придется выделять денежные средства для закупки лекарственных препаратов для так называемых «отказников», — заключает пресс-служба департамента здравоохранения и призывает до 1 октября в территориальных отделениях Пенсионного фонда написать заявления о возврате в категорию федеральных льготников.

Напомним, что из-за нерасторопности, а может, и халатности чиновников горздрава весной 2020 года в Севастополе были перебои с обеспечением лекарствами льготников. Жизненно необходимые медпрепараты, которые больные должны получать бесплатно, им приходилось покупать за свои деньги.