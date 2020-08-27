Жительница Любимовки обвиняется в убийстве сожителя

По версии следствия, в июне этого года в гаражном кооперативе в Любимовке между сожителями разгорелся бытовой конфликт. Не совладав с эмоциями, женщина схватила нож и заколола своего партнера 1978 года рождения. Мужчина скончался на месте от полученных ран.

Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.