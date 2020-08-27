Запущено рабочее движение по семи участкам трассы «Таврида»

Президент России Владимир Путин проехал за рулем автомобиля «Аурус» по пятому участку новой автодороги и дал разрешение на открытие рабочего движения по четырем полосам семи готовых участков.

В.Путин ехал в сопровождении Министра транспорта Евгения Дитриха, генерального директора АО «ВАД» Валерия Абрамова и главного технолога АО «ВАД» Андрея Волкова. Потом он осмотрел информационные стенды об этапах строительства дороги и побеседовал с рабочими АО «ВАД», сообщает пресс-служба Президента РФ.

В церемонии открытия движения приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Четырехполосная автомобильная трасса «Таврида» — дорога первой технической категории от Керчи до Севастополя в обход всех крупных населенных пунктов и городов. Ее строительство началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя.

Длина «Тавриды» по Республике Крым (1-6-й участки) 237,5 км. По территории Севастополя проходит седьмой участок в 13,2 км — от с.Верхнесадовое через Мекензиевы горы до «президентской дороги» по прямой. Восьмой участок должен закончиться у Ялтинского кольца: «президентскую дорогу», построенную в начале 2000-х, расширят до четырех полос. Протяженность последнего участка — 15,7 км.

Дорогу без восьмого участка сдадут в эксплуатацию к концу 2020 года. Восьмой — обещают сдать в 2022 году.