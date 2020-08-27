В библиотеке обсудят проблемы военно-патриотического воспитания

В Севастополе 2-3 сентября пройдет пятая межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека — хранитель и проводник культурно-исторического наследия», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В помещении Центральной городской библиотеки им.Льва Толстого будут работать секции «Краеведение» и «Библиотечное дело». Круглый стол «Потомки помнят славную Победу!» пройдет в библиотеке №12 на пр.Победы.

В рамках конференции будут обсуждаться следующие темы: победа советского народа в Великой Отечественной войне; история Севастополя, Крыма и других городов РФ, знаменательные и памятные даты, личности в истории городов РФ; региональные историко-краеведческие проекты и издательская деятельность как элемент продвижения краеведческих ресурсов; традиции военно-патриотической литературы и современные издания военной тематики (художественные, мемуарные и публицистические); ресурсное обеспечение патриотического воспитания молодежи (современные издательские проекты).

Во время «круглого стола» состоится презентация фотоальбома «Севастополь. В бою и труде», подготовленный национально-культурными обществами Севастополя. Представители национальных обществ познакомят присутствующих со своими героями, участниками Великой Отечественной войны.