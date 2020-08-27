Театр танца станцует кино

По задумке режиссера спектакля, задачей стало донести до зрителя, что кино — это сказочный сон, где оживают мечты, где всё возможно… Кто хоть раз в жизни не мечтал стать великим артистом? Кто не представлял себя неотразимой красавицей или звездой захватывающего вестерна?

Новый хореографический спектакль объединит в себе два удивительных вида искусства: кино и танцы различных направлений, создав при этом необычную симфонию сюжетов, звуков и красок.

Рабочее название спектакля — CINEMA. Премьера запланирована на 25 сентября.