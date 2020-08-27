Прокуратура нашла опасный торговый центр

Судебные приставы, выполняя решение суда, опечатали вход в безымянный торговый центр, расположенный на ул.Льва Толстого, 64.

Прокурорской проверкой установлено: собственник здания не обеспечил его антитеррористическую защиту, а при эксплуатации торгового центра допущены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Выявив эти нарушения, прокуратура Ленинского района направила в районный суд иск о понуждении предпринимателя провести категорирование торгового центра и устранить выявленные нарушения. Суд удовлетворил иск и приостановил эксплуатацию торгового центра, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.