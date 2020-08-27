На «Тавриде» начали строить заправки

Две компании-инвестора приступили к строительству заправочных станций на прилегающих к дороге участках. У третьей — возникли сложности с началом работ.

На новой дороге пока нет придорожной инфраструктуры. 12 АЗС и шесть многофункциональных зон откроют на трассе «Таврида» в 2021 году, сообщил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

Для ускорения сначала построют заправочные станции, а потом их будут достраивать до МФЗ. Там будут площадки для отдыха, объекты сервиса, в том числе автомобильного, кемпинги и территории для размещения рынков сельхозпродукции.

«Были определены наиболее подготовленные места для начала проведения строительно-монтажных работ», — объяснил министр.

Работы ведутся в рамках заключенных в 2018 году инвестиционных соглашений. Компании-инвесторы «ТЭС» и «Кедр» уже приступили к отсыпке будущих площадок под МФЗ и заправочных комплексов. А компания ООО «МФК Таврида» подготовительные работы еще не начала, потому что на стадии согласования архитектурных проектов и земельных участков возникли сложности.

«У нас есть еще инвестор, который так и не приступил даже к подготовительным работам, застрял на стадии согласования архитектурных проектов, земельных участков. Хотя его заправочная станция первая, но они к ней, к сожалению, пока не приступили. МФК «Тавриды», которая должна была построить заправочную станцию, пока срывает сроки по всем мероприятиям», — уточнил С.Карпов.

Инвесторы собираются вложить в заправки и МФЗ на «Тавриде» 2,5 млрд рублей. На объектах планируется создать почти шестьсот рабочих мест.

На севастопольских участках новой трассы строительство заправок не предусмотрено.