На фасаде Дворца пионеров покажут световое шоу про войну

Севастополь станет одним из семи городов России, жители и гости которых 3 сентября смогут наблюдать световое шоу «Борьба за Победу», посвященное дню окончания Второй мировой войны.

В течение трех часов, с 21.00 до полуночи в Великом Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Севастополе, Смоленске, Туле и Хабаровске будут развернуты масштабные видеопроекции, связанные с историческими событиями тех тяжелых лет.

Устроители шоу обещают, что «красочные масштабные видеопроекции и визуальные образы продемонстрируют человеческие качества и чувства, которые помогли народу Советского Союза и солдатам Красной Армии преодолеть все тяготы Второй мировой войны и приблизить великую Победу над фашизмом».

В Севастополе световое шоу будет показано на фасаде Дворца детского и юношеского творчества (Дворец пионеров) на пр.Нахимова.

Справка

Вторая мировая война (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945) — война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80% населения Земного шара). Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африкии в водах всех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие.

СССР принимал участие во Второй мировой войне в составе антигитлеровской коалиции.