Комсомольский парк отремонтируют вместе с зоной аттракционов

В площадь реконструкции Комсомольского парка в результате достигнутой договоренности с частным арендатором включат земельный участок под детскими аттракционами. Дело в том, что договор аренды земельного участка, на котором расположены аттракционы, заключен на 49 лет, и по этой причине в общий проект реконструкции эта территория включена не была. Более того, при том, что на объекте полным ходом идет ремонт, вход на аттракционы продоложает быть открытым, а сами аттракционы работают.

Последнее изначально вызвало вопросы у активистов общественной организации «Наш Севастополь», которые и инициировали встречу представителей арендатора и чиновников департамента городского хозяйства с жителями города. Такие действия вполне объяснимы, поскольку в аренде находится четверть всей территории парка, и оставлять ее в прежнем неэстетичном виде было бы неправильно.

В результате состоявшегося обсуждения представитель предпринимателя заявил, что арендуемая часть также не останется без реконструкции, он готов оплатить часть работ на своей территории. Дабы отремонтированное общественное пространство выглядело цельным и обновленным.

Он также заявил о планируемой замене части аттракционов на новые и готовности обсуждать это с севастопольцами.

Поистине долгожданными стали решения о сооружении на территории парка стационарного туалета, а также о сохранении существующих деревьев. За исключением нескольких больных и аварийных. Вместо них обещано высадить 70 новых растений.

Еще одно важное обещание касается установления ограничения движения на въезде в парк со стороны улицы Большая Морская.