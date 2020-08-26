В Молочной балке устроят грандиозное военное шоу

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проведут в Севастополе на территории филиала парка «Патриот» Южного военного округа с 27 по 29 августа.

Все три дня работы форума в районе аэродрома «Южный» ЧФ — в Молочной балке — будут проводиться показательные выступления авиации и бронетехники с лазерным, огненно-пиротехническим и световым шоу, реконструкция боевых действий с показом высадки спецназа под прикрытием вертолетов и рукопашным боем.

Военнослужащие Черноморского флота продемонстрируют боевые возможности армейского корпуса в ходе динамического показа техники на спецплощадке. Будут задействованы танки Т-72Б3, бронетранспортеры, универсальные бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь».

На интерактивной выставке военной техники и вооружения можно будет увидеть достижения военно-промышленного комплекса России. Намечены мастер-классы для детей и взрослых, а также уроки «Живой истории».

На сцене парка «Патриот» ежедневно будут проходить концерты с участием Ансамбля песни и пляски ЧФ, оркестра ЧФ, группы «Бастион», артистов Дома офицеров ЧФ, Балаклавского дворца культуры и др.

Организаторы форума обещают соблюдать все противоэпидемические рекомендации, действующие в Севастополе.