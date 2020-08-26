Скрипач Матвей Блюмин снова сыграет для севастопольцев

Севастопольские любители классической музыки не один год с интересом наблюдают за творчеством талантливого молодого исполнителя, радуясь успехам и профессиональному взрослению земляка. А еще тому, что, несмотря на все успехи и международное признание, юношу, как и прежде, отличают полное отсутствие «звездности» и исключительная скромность в общении.

М.Блюмин — победитель более 20 международных конкурсов скрипачей, в том числе лауреат международных конкурсов имени Л.Когана и Л.Ауэра, обладатель Гран-при Международного конкурса скрипачей Postacchini, победитель Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» и Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». С семи лет он выступает как солист с симфоническими оркестрами, является стипендиатом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и Guarneri Foundation.

В прошлом году молодой человек, сдав ЕГЭ после прохождения курса домашнего обучения, получил школьный аттестат. Это тоже удивительная история, хотя бы потому, что школу ему удалось окончить в 14 лет.

Сейчас ему почти 16. С этого года М.Блюмин — первокурсник Берлинской высшей школы музыки, в которой он продолжит заниматься вместе со своим московским педагогом Марией Белугиной. Программа обучения в Берлине рассчитана на три года.

— Мы продолжим занятия с моим педагогом в Москве, но несколько раз в год я буду ездить в Берлин. Такой формат предполагает заочная форма обучения, которая существует в этом учебном заведении. Она была выбрана мною из-за невозможности сдавать экзамены очно, а также в связи с пандемией, — поясняет юноша.

По его словам, существенными аргументами за заочное обучение стали его активная концертная деятельность, а также возможность продолжить обучение у М.Белугиной.

Для нынешнего своего выступления в Севастополе М.Блюмин выбрал концерт №1 для скрипки с оркестром в трех частях Макса Бруха, фантазию Генриха Венявского на темы из оперы Ш.Гуно «Фауст». «Блестящий полонез» для скрипки и фортепиано то же композитора. В завершении прозвучит «Хоровод гномов» Антонио Баццини.

Ожидаемой изюминкой предстоящего выступления станет исполнение с младшим братом Тимофеем дуэта «Монтекки и Капулетти» на музыку из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», в переложении для двух скрипок и оркестра.

— Мне очень комфортно играть с братом. Мы с Тимофеем понимаем друг друга с полуслова. К тому же, как скрипач, он заметно вырос и совершенствуется, — улыбнулся М.Блюмин.

Он также очень тепло отозвался о севастопольских зрителях.

— Обычно на моих концертах собираются родные и хорошо знакомые мне люди. Хотя, во время концерта, конечно, не думаешь о тех, кто сидит в зале. Но ощущение радости, что ты играешь дома, для своих, все равно присутствует, — сказал молодой исполнитель, дополнив, что особую атмосферу творческого комфорта создает взаимодействие с Севастопольским симфоническим оркестром под управлением заслуженного деятеля искусства России Владимира Кима, ведь именно с этим коллективом он играет с семи лет.

Остается сообщить, что концерт Матвея Блюмина состоится 27 августа в СЦКИ, начало в 18.30.