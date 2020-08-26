Пропавшая в Крыму школьница из Башкирии найдена

Днем 21 августа в полицию Крыма обратилась туристка из Башкирии с заявлением об исчезновении 16-летней внучки, с которой они отдыхали в гостевом доме города Саки. Сотрудники Следственного комитета во взаимодействии с коллегами из МВД и волонтерами незамедлительно организовали розыск девушки. В поисковой операции участвовало более ста человек. Отрабатывались все возможные маршруты передвижения подростка: от пляжей и туристического сектора Сак до популярных городов и поселков полуострова. Детально устанавливались обстоятельства ее пребывания на курорте.

Как только удалось определить и сузить территорию поиска, на место выдвинулись сотрудники следственного комитета, МВД и поискового отряда «Лиза Алерт».

Вечером 25 августа девушку заметили волонтеры во время патрулирования, после чего полиция доставила ее в следственное подразделение городя Ялты для выяснения обстоятельств исчезновения.

В настоящее время школьница помещена в одно из социальных учреждений, с ней работают следователи и криминалисты. Судебно-медицинская экспертиза показала, что в отношении девушки никаких преступлений и пропротивоправных действий не совершалось.