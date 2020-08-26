Новое в ОСАГО: индивидуальный подход и наказание рублем

С 24 августа вступили в силу изменения федерального законодательства относительно обязательного страхования автогражданской ответственности — ОСАГО. Что именно изменилось, расскажем в этой статье.

Основное новшество закона «Об ОСАГО» в том, что теперь страховые компании должны будут применять к каждому страхователю индивидуальный тариф, а не тот, что принят в целом для региона. При этом к каждому водителю будут применены специальные коэффициенты, включая те, что зависят от количества допущенных им грубых нарушений ПДД.

Одновременно с законом вступает в силу указание Центробанка, в соответствии с которым тарифный коридор, в пределах которого страховые компании могут устанавливать стоимость полиса, будет расширен.

Для разных категорий автовладельцев расширение — разное. Для собственников легковых машин — физических лиц планки раздвинутся процентов на 10. Если до этого базовый тариф для них составлял от 2746 до 4942 рублей, то станет — от 2476 до 5492 рублей. Для владельцев легковушек — юридических лиц тарифный коридор расширяется на 20 процентов — как вверх, так и вниз. На такую же величину в обе стороны он увеличивается и для владельцев грузовиков.

Незначительно тарифный коридор изменен для владельцев автобусов, троллейбусов и трамваев: на 5 процентов опускается нижняя планка. Верхняя остается такой же, как сейчас. А для владельцев такси и верхняя, и нижняя планки сдвигаются на 30 процентов.

Согласно новым поправкам, коэффициент «возраст-стаж» повышается для молодых водителей до 30 лет, но незначительно — на сотые доли. Однако повышение наблюдается как и для тех, у кого маленький стаж вождения, так и для тех, у кого имеются уже годы опыта. Для всех остальных этот коэффициент также незначительно, но снижается. Самым низким он будет для водителей старше 59 лет и имеющим опыт вождения более 14 лет — 0,90. Самым высоким — для водителей 16-21 года, только-только получившим права — 1,93.

Однако самое главное, страховщики будут пользоваться дополнительными факторами расчета тарифа ОСАГО, которые установят самостоятельно. Информация об этих условиях должна появиться на сайте каждой компании.

Немного пугает, что это может быть все что угодно: цвет, марка машины, ее пробег, семейное положение автовладельца, наличие детей у водителя, установка на автомобиле телематических устройств и так далее. Главное, чтобы влияние этих факторов было подтверждено актуарными (основанными на статистике) расчетами компании.

В указаниях Центробанка РФ установлены факторы, которые страховщики не смогут использовать для изменения тарифа. К ним относятся особенности, выделение которых было бы похоже на дискриминацию: национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание и должностное положение.

Эксперты Российского союза автостраховщиков (РСА) говорят, что ОСАГО, в целом, подешевеет для аккуратных водителей. А вот максимальный тариф будет грозить водителям, лишенным прав за управление автомобилем в нетрезвом виде или отказавшимся от медосвидетельствования. А также для тех, кого лишили прав за оставление места ДТП или совершение аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Еще один новый фактор, который повлияет на повышение тарифа ОСАГО, — неоднократные грубые нарушения Правил дорожного движения в течение одного года. А именно — проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения. Однако учет такого фактора возможен лишь при условии, что подобные нарушения выявлены инспектором ДПС на дороге, а не камерами автоматической фотовидеофиксации.

В РСА ждут, что автостраховка подешевеет для 80% российских водителей, но значительного изменения стоимости «средней» страховки не произойдет. Эксперты управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) считают, что колебания стоимости полиса для среднего клиента не превысят 500 рублей.