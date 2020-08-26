Ищут женщину с положительным тестом на коронавирус

На утро 26 августа в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания covid-19 — у 35-летней женщины, сдавшей тест в частной лаборатории.

В настоящее время ее поисками занимаются правоохранительные органы, потому что телефон, указанный при оформлении документов, не отвечает, а по указанному адресу женщина не проживает.

Скончалась 88-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом covid-19. Течение болезни было осложнено двусторонней вирусной пневмонией, отеком легких и сопутствующими хроническими заболеваниями.

Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 471 человек, выздоровели 374 человека, 18 умерло.